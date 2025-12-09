Fiorello a La Pennicanza la battuta feroce e la proposta dopo Sandokan
Fiorello e Fabrizio Biggio conducono una nuova puntata de La Pennicanza. E di nuovo l’argomento del giorno è Sandokan che la flessione negli ascolti tv. E poi tanta ironia sulla politica e soprattutto sulla situazione paradossale che nella giornata contro la corruzione, c’è stato un arresto eccellente. Fiorello, la battuta feroce. Fiorello apre con l’attualità: “Oggi è la Giornata mondiale contro la corruzione. E chi ha deciso di festeggiare? Roberto Palumbo, primario del Sant’Eugenio di Roma, arrestato in flagranza mentre intascava una tangente – commenta leggendo un articolo di giornale -. Il bello? È nefrologo, quindi si occupa dei reni: sa fare bene i calcoli! Indovinate un po’ il suo cantante preferito? Tony. 🔗 Leggi su Dilei.it
