Finti uffici bollette e offerte sconvenienti | maxi multe a sei call center

Today.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sei società di call center sono state sanzionate con multe superiori a 500 mila euro per aver promosso offerte ingannevoli e finti

Multe per oltre 500mila euro a sei società di call center accusate di aver effettuato teleselling ingannevole per conto di operatori dell’energia e delle telecomunicazioni. È quanto deciso dall'Antitrust nell'ennesima delibera contro il telemarketing aggressivo. L’Autorità Garante della. 🔗 Leggi su Today.it

