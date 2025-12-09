Finisce con la moto in una scarpata e si schianta contro una sbarra | Renato muore a 26 anni

Tragedia sulla provinciale 41 tra Feletto e Agliè: Renato Perono, 26 anni, ha perso la vita in un incidente stradale. La sua moto è finita in una scarpata, causando un grave impatto contro una sbarra. L'incidente si è verificato nella serata di ieri, lasciando sgomenta la comunità locale.

La moto che finisce fuori strada, poi il tragico volo nella scarpata. Un ragazzo di 26 anni, Renato Perono, ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, lunedì 8 dicembre, sulla provinciale 41 che collega Feletto ad Agliè, nella zona dello stabilimento della. 🔗 Leggi su Today.it

