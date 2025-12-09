Fini si confessa ad Atreju | Sbagliai a sciogliere An

Durante l'evento Atreju, Gianfranco Fini si è aperto, riconoscendo pubblicamente gli errori commessi in passato, tra cui lo scioglimento di Alleanza Nazionale. La sua confessione rappresenta un momento di riflessione e autocritica, segnando un passo importante nel suo percorso politico e personale.

Sbagliai a sciogliere An», ammette, in una sorta di catarsi che chiude i conti con il passato, Gianfranco Fini. Non si chiede a Francesco Rutelli la stessa cosa, ossia se sbagliò a sciogliere la Margherita. Il sospetto è che risponderebbe lo stesso. Alla fine i due leader che, 32 anni fa, si diedero battaglia Roma, dando vita quasi senza saperlo al bipolarismo, hanno molti punti in comune. Miracoli del tempo o del rispetto tra persone di una certa stoffa. A rompere il clima da Amarcord, in ogni caso, è Rutelli che, da signore, sposta i riflettori sull'altro ospite: «Diciamo la verità, il tributo è il suo (indicando Fini, ndr).

