fini ritorna ad atreyu dopo quasi 20 anni di esilio presenti in delirio incluso un rutelli in gran spolvero

Dopo quasi vent'anni di assenza, Fini riapre un capitolo importante tornando ad Atreyu, accolto da un pubblico in delirio e con Rutelli in grande spolvero. L’ex protagonista della destra italiana, tra euforia e polemiche, partecipa nuovamente alla manifestazione che rappresenta un punto di svolta nel suo percorso politico.

L'ex "divo" della destra italiana, l'eroe e il colpevole, dopo numerose comparsate televisive, torna alla manifestazione del "suo" popolo Chiunque, con un pizzico di cervello, sapeva bene che in questa nuova edizione il vecchio Gianfry sarebbe tornato ufficialmente in quella che è l'ultima tr.