Fini ritorna ad Atreyu dopo quasi 20 anni di esilio | presenti in delirio incluso un Francesco Rutelli in gran spolvero

Dopo quasi vent’anni di assenza, Fini torna a partecipare ad Atreyu, accolto da un pubblico in delirio, con la presenza di figure come Francesco Rutelli. L’ex leader della destra italiana, protagonista e spesso controverso, riprende il suo ruolo in una manifestazione che segna un ritorno simbolico nel mondo politico e sociale che aveva lasciato.

L’ex “divo” della destra italiana, l’eroe e il colpevole, dopo numerose comparsate televisive, torna alla manifestazione del “suo” popolo Chiunque, con un pizzico di cervello, sapeva bene che in questa nuova edizione il vecchio Gianfry sarebbe tornato ufficialmente in quella che è l’ultima tr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Fini ritorna ad Atreyu dopo quasi 20 anni di esilio: presenti in delirio, incluso un Francesco Rutelli in gran spolvero

News recenti che potrebbero piacerti

Fini torna ad Atreju: «Non chiedo niente». Ma offre la sua dote di navigatore al partito Vai su X

Renzi, chi se lo ricordava: ritorna a galla la verità sui soldi ottenuti in Tv (VIDEO) - facebook.com Vai su Facebook