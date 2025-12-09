fini e rutelli elogio del bipolarismo bipartisan

Trentadue anni fa, la candidatura di Gianfranco Fini rappresentò un momento storico per il panorama politico italiano, segnando l'inizio di un'epoca di bipolarismo bipartisan. Per la destra postfascista, quell'evento costituisce un punto di riferimento fondamentale, simbolo di un approccio politico che ha influenzato profondamente il contesto nazionale.

