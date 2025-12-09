Fini ad Atreju con Rutelli | Sciogliere Alleanza Nazionale fu un errore Giorgia Meloni ha ricostruito questa comunità

Gianfranco Fini torna a partecipare ad Atreju, la manifestazione di Fratelli d'Italia, dopo 17 anni. Durante l'evento, ha commentato il passato politico, sottolineando come lo scioglimento di Alleanza Nazionale sia stato un errore e lodando il ruolo di Giorgia Meloni nella ricostruzione di quella comunità.

"Il tempo passa in fretta". Gianfranco Fini torna ad Atreju, la kermesse di Fratelli d'Italia in corso a Roma, 17 anni dopo l'ultima apparizione del 2008. L'ex presidente di Alleanza nazionale e vicepremier viene scortato da Giovanni Donzelli e Luca Sbardella per un giro tra gli stand. Poi sale. 🔗 Leggi su Today.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Fini ad Atreju: «Fu un mio errore sciogliere An, lo riconosco» Vai su X

Sul palco di Atreju, nel corso di un dibattito con Francesco Rutelli: "Il merito che ha avuto Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni è ricostruire questa comunità". #Atreju #Fini - facebook.com Vai su Facebook

Fini-Rutelli, ad Atreju il remake del duello 32 anni dopo. «Il mio errore? Sciogliere An e andare nel Pdl. Non sono abituato a farmi comandare» - non è che col senno di poi tu avresti votato per me come sindaco di Roma nel 93? Scrive ilmessaggero.it