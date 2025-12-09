Fine corsa per un rapinatore seriale | tre colpi in meno di un mese
Alloggiava in una comunità di Tribano, sottoposto ad affidamento in prova. Un trentottenne originario della provincia di Bari non ha perso il vizio di delinquere. Per lui adesso si sono aperte le porte del carcere. Rapinatore seriale è stato recluso alla casa circondariale Due Palazzi di Padova. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Fine corsa per un rapinatore seriale: tre colpi in meno di un mese - I carabinieri hanno sottoposto a fermo un trentottenne pugliese di Bari, sottoposto ad affidamento in prova in una comunità di Tribano. Si legge su padovaoggi.it
