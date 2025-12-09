Fine corsa per un rapinatore seriale | tre colpi in meno di un mese

Padovaoggi.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alloggiava in una comunità di Tribano, sottoposto ad affidamento in prova. Un trentottenne originario della provincia di Bari non ha perso il vizio di delinquere. Per lui adesso si sono aperte le porte del carcere. Rapinatore seriale è stato recluso alla casa circondariale Due Palazzi di Padova. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

