Finanza e imprese scappano dalla Ue e danno ragione a Trump e Musk
Il capo di Jp Morgan: «Innovazione scoraggiata». E un’indagine mostra che i grandi manager stanno riducendo gli investimenti. Non ci sono solo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il miliardario Elon Musk a puntare il dito contro il Vecchio Continente. Ora, a ricordare i malanni dell’Europa ci si mettono anche il numero uno di Jp Morgan, Jamie Dimon, e uno studio congiunto della European Round Table for Industry (Ert) e di The Conference Board, nota organizzazione che si occupa di ricerca economica. 🔗 Leggi su Laverita.info
Lagarde, in Ue 295 piazze finanziarie, così le imprese scappano - "L'Unione europea ospitava nel 2023 295 piazze finanziarie, 14 controparti centrali e 32 depositari centrali di titoli, qualcosa che i decisori politici" devono affrontare e consolidare". ansa.it scrive