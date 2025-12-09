Finale canon di gta 5 confermato prima di gta 6

La recente conferma ufficiale da parte di Rockstar Games chiarisce definitivamente il destino del finale di GTA 5 dopo oltre un decennio di discussioni e incertezze. La scelta narrativa che è stata dichiarata come canonica riguarda il celebre finale chiamato «Deathwish», offrendo così una chiara direzione sulla conclusione della trama e sul destino dei tre protagonisti principali. cosa sono i finali multipli di gta 5?. tre opzioni disponibili. Nel corso della vicenda, i giocatori devono compiere una scelta cruciale che determina uno dei tre finali: Primo finale: Franklin obbedisce alle richieste dell’FBI e elimina Trevor, con i due personaggi che si separano alla fine. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Finale canon di gta 5 confermato prima di gta 6

GTA 5, finalmente sappiamo qual è il finale canon - Quando nel 2013 debuttò GTA 5, fu il primo titolo della serie ad avere sia tre personaggi principali, sia tre finali. Riporta tomshw.it