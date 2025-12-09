Final fantasy 9 torna ufficialmente ma alcuni fan sono delusi

9 dic 2025

Nel 2025 si celebra il 25° anniversario di Final Fantasy 9, uno dei capitoli più amati della celebre saga di RPG di Square Enix. In un anno che sembrava concludersi senza grandi novità, arriva una sorpresa inattesa: la partecipazione del cast storico del gioco in un nuovo evento crossover. Questa iniziativa apre una finestra su un modo originale di commemorare un capolavoro del passato, anche se non si tratta di un remake come molti avrebbero sperato. final fantasy 9 ritorna in un nuovo evento crossover. una partecipazione che sorprende. In modo del tutto inaspettato, i personaggi di Final Fantasy 9 sono tornati a vivere in un nuovo contesto di gioco. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

