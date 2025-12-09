Filopatridi al 375° anno accademico Domenica cerimonia inaugurale

Domenica 14 dicembre, alle ore 10, nell’aula magna della Rubiconia, si terrà la cerimonia inaugurale del 375° anno accademico dell’Accademia dei Filopatridi di Savignano, un importante traguardo che celebra secoli di tradizione e cultura.

Domenica 14 dicembre, alle 10, nell’aula magna della Rubiconia Accademia dei Filopatridi di Savignano verrà inaugurato il 375° anno accademico. Il presidente Edoardo Maurizio Turci terrà una relazione dal titolo ’ I Vendemini avvocati, politici, accademici, benefattori savignanesi ’. Interverrà sul tema Nicola Dellapasqua, sindaco di Savignano sul Rubicone. Seguirà l’investitura ufficiale degli accademici nominati nel 2025, con la consegna agli stessi del diploma e del medaglione con collare recante lo stemma dell’Accademia. Gli accademici ora sono 280 di tutte le regioni d’Italia e qualcuno anche straniero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it