Film disturbante senza violenza che ti lascerà senza parole
l’inquietante potenza del cinema degli anni Settanta: il caso di “The Baby”. Il cinema di quegli anni si distingue spesso per la capacità di suscitare forti emozioni attraverso metodi vari. Tra i film più disturbanti si colloca “The Baby” del 1973, che si distingue per un approccio insolito: costruisce il disagio senza ricorrere a scene di violenza esplicita o gore estremo, puntando invece sulla suggestione e sulla sottrazione. Questo film rappresenta un esempio emblematico di come l’orrore possa essere evocato anche attraverso elementi di sottile manipolazione narrativa e atmosferica. caratteristiche distintive di “the baby”. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
