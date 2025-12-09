Film che lasciano il segno al via la nuova rassegna ideata e organizzata da Enzo Augusto
Tre film, tre sguardi, tre scelte personali che raccontano come il cinema possa incidere nel tempo, nella memoria e nella coscienza. È questo lo spirito di «Film che lasciano il segno», la rassegna ideata e organizzata da Enzo Augusto al Multicinema Galleria di Bari (inizio alle 20.30, info 080.
Questi 9 film lasciano Prime Video entro dicembre: ultima occasione per vederli (ce n’è per tutti i gusti)
Pio e Amedeo lasciano il segno conquistando il pubblico a suon di risate! Oi vita mia Continua tutti i giorni fino al 10 dicembre 19:15 21:30 ⭐Vi ricordiamo che per questo film è attiva anche la promozione #HappyCinefamily Per nuclei familiari sconto d - facebook.com Vai su Facebook
