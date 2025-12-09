FIFA sceglie Egitto-Iran come ‘Pride Match' ai Mondiali 2026 ma entrambi i paesi criminalizzano l’omosessualità
La FIFA ha designato Egitto-Iran come partita simbolo a sostegno dei diritti Lgbtq+ ai Mondiali 2026. Una decisione che fa discutere, visto che entrambe le nazioni criminalizzano l’omosessualità. 🔗 Leggi su Fanpage.it
