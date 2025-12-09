FIFA novità in vista dei Mondiali 2026 | ufficialità dell’Hydration break su tutti i campi
In vista dei prossimi Mondiali nel 2026, la FIFA annuncia una novità su tutti i campi: Hydration break, indipendentemente dalle temperature. Ecco di cosa si tratta. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Cos'è e come funziona la novità annunciata dalla Fifa
La Fifa pronta a usare il Var anche per i calci d'angolo. L'intenzione è di introdurre la novità al Mondiale 2026 I calci d'angolo sono al centro della polemica. L'ultimo episodio: in Coppa Italia Lazio-Milan è stata decisa da gol nato da un calcio d'angolo
FIFA, accordo con Deliveroo per i Mondiali - La società, parte del gruppo DoorDash, sarà partner commerciale in vista dei tornei maschili e femminili del 2026 e del 2027
