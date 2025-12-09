Fiera artigiani in vetrina

È stata inaugurata l’area dedicata alle Marche all’interno di Artigiano in Fiera, il principale evento internazionale dedicato agli artigiani e alle piccole imprese. Situata nel padiglione 3 di Fieramilano Rho, l’area mette in mostra le eccellenze artigianali della regione e sarà aperta al pubblico fino al 14 dicembre.

È stata ufficialmente inaugurata l’area dedicata alle Regione Marche all’interno del padiglione 3 di Artigiano in Fiera, il più importante evento al mondo dedicato agli artigiani e alle micro e piccole imprese, in programma fino al 14 dicembre a Fieramilano Rho. Sono 41 le imprese marchigiane presenti - dalla calzatura alla gastronomia, passando per la pelletteria e le creazioni orafe - con il sostegno dell’assessorato allo Sviluppo Economico della Regione Marche. Al taglio del nastro erano presenti Silvano Bertini, dirigente del settore Industria, Artigianato e Credito della Regione Marche, e Antonio Intiglietta, presidente Ge. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fiera, artigiani in vetrina

