Fico si insedia niente stretta di mano con De Luca | assente l’ex governatore
Tempo di lettura: < 1 minuto Un passaggio di consegne senza il simbolico gesto della stretta di mano: all’ingresso di Roberto Fico a Palazzo Santa Lucia, Vincenzo De Luca non ci sarà. Una assenza che potrebbe far storcere il naso a qualcuno, ma che il neo presidente della Giunta regionale liquida con naturalezza. “A Santa Lucia non ci sarà De Luca, ma non per qualche motivo. Ci siamo sentiti ieri in una telefonata molto cordiale, di auguri e di scambio proprio per questa giornata qui”, ha spiegato Fico ai cronisti dopo la proclamazione al Tribunale di Napoli. Quanto ai tempi della nuova squadra di governo regionale, Fico non sembra avere fretta: “Non ci diamo un termine. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
