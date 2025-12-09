Fico proclamato presidente della Regione | Le priorità ? La sanità e la lotta alla povertà

Roberto Fico è appena proclamato presidente della Giunta Regionale della Campania. La cerimonia si è tenuta ieri mattina presso la Corte d’Appello al Tribunale di Napoli. “E’ un momento emozionante, grazie alle cittadine e ai cittadini che hanno voluto esprimere un voto netto, che ci dà una grande responsabilità, tutto quello che dobbiamo fare è seguire in ogni processo, scelta, nomina, procedimento, il faro dell’etica pubblica, che fa sì che ci sia giustizia sul territorio per tutti e tutte”. Ha esordito Roberto Fico, dopo la proclamazione da presidente della Giunta regionale della Campania al Tribunale di Napoli. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

