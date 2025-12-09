Fico oggi la proclamazione | Emozione e impegno La giunta prima di Natale
Oggi si tiene la proclamazione ufficiale di Fico come nuovo governatore, un momento di grande emozione e responsabilità. La giunta, prima di Natale, si prepara a iniziare il mandato con impegno e determinazione, promettendo di lavorare al massimo per il bene della comunità. Un'occasione importante che segna l'inizio di una nuova fase amministrativa.
È la giornata della proclamazione del nuovo governatore. «Non vi nascondo l?emozione. Lavoreremo con il massimo impegno e senso di responsabilità per la nostra. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Scopri altri approfondimenti
Custodi della Luce, buon giorno Il Vangelo di oggi ci ricorda che, come il fico che germoglia annuncia l’estate, così i piccoli segni di bene nella nostra vita annunciano che il Regno di Dio è vicino. Consiglio per oggi: prova a riconoscere almeno un “germogli - facebook.com Vai su Facebook
Fico, oggi la proclamazione: «Emozione e impegno». La giunta prima di Natale - Lavoreremo con il massimo impegno e senso di responsabilità per la ... Secondo ilmattino.it