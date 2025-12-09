Fico governatore mannaia su consiglieri e candidati non eletti | e il figlio di Mastella rimane fuori
Roberto Fico, recentemente proclamato governatore della Campania, conferma la sua decisione di escludere dalla giunta sia consiglieri regionali eletti che candidati non eletti, mantenendo una posizione ferma sulla selezione dei collaboratori. Questa scelta suscita attenzione e riflessioni sul nuovo corso amministrativo che il presidente intende portare avanti nella regione.
Nel giorno della sua proclamazione ufficiale a governatore della Campania, Roberto Fico ribadisce la linea annunciata già nei giorni scorsi: nella sua giunta non entreranno né consiglieri regionali eletti né candidati non eletti. Una scelta netta, che sta già generando malumori sotterranei nella coalizione ma che per l’ex presidente della Camera è necessaria per garantire equilibrio istituzionale. Fico chiarisce il principio: “Serve un Consiglio forte”. A margine della cerimonia alla Corte d’Appello di Napoli, Fico ha spiegato la ratio della sua decisione: «C’è una legge elettorale approvata a fine legislatura che prevedeva il subentro del primo dei non eletti nel caso un consigliere diventasse assessore. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Il candidato Governatore Fico in Irpinia con Sarracino e De Luca
Cori a Pontida, il candidato governatore Fico: “La Lega chieda scusa”
Il ritorno di Fico: dal reddito di dignità alla corsa da governatore in Campania
Roberto #Fico è ufficialmente il nuovo Governatore della Regione #Campania. La proclamazione è avvenuta questa mattina alle ore 9.55 al tribunale di Napoli, in una cerimonia presieduta del presidente dell'ufficio centrale regionale presso la corte d'appello - facebook.com Vai su Facebook
#Fico diserta il confronto tv tra i candidati governatore della #Campania Vai su X
Fico, la nomina ufficiale a presidente della Campania. La partita aperta sulla Giunta: i papabili - Con la nomina ufficiale di Roberto Fico a presidente della Giunta regionale della Campania, il prossimo step è la formazione della Giunta. Si legge su msn.com
Zelensky da Meloni: “Mi fido di lei, colloquio eccellente. Contiamo sull’Italia per avvicinarci alla pace” secoloditalia.it
"Qualcuno lo ha tenuto appeso fuori dalla finestra”: David Rossi, la commissione batte decisa la pista ... lanazione.it
Avengers: Doomsday, svelata la durata del primo teaser trailer movieplayer.it
Designazioni arbitrali Europa League e Conference League, le scelte della UEFA per le gare in programma ... calcionews24.com
Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-12-2025 ore 19:10 romadailynews.it
Sinner, il commento bollente di Jasmine Paolini: "Mi fa impazzire..." ilgiornale.it