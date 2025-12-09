Fico governatore mannaia su consiglieri e candidati non eletti | e il figlio di Mastella rimane fuori

Roberto Fico, recentemente proclamato governatore della Campania, conferma la sua decisione di escludere dalla giunta sia consiglieri regionali eletti che candidati non eletti, mantenendo una posizione ferma sulla selezione dei collaboratori. Questa scelta suscita attenzione e riflessioni sul nuovo corso amministrativo che il presidente intende portare avanti nella regione.

Nel giorno della sua proclamazione ufficiale a governatore della Campania, Roberto Fico ribadisce la linea annunciata già nei giorni scorsi: nella sua giunta non entreranno né consiglieri regionali eletti né candidati non eletti. Una scelta netta, che sta già generando malumori sotterranei nella coalizione ma che per l’ex presidente della Camera è necessaria per garantire equilibrio istituzionale. Fico chiarisce il principio: “Serve un Consiglio forte”. A margine della cerimonia alla Corte d’Appello di Napoli, Fico ha spiegato la ratio della sua decisione: «C’è una legge elettorale approvata a fine legislatura che prevedeva il subentro del primo dei non eletti nel caso un consigliere diventasse assessore. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it