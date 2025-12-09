Fiamma olimpica in Veneto le tappe dalla pianura alle Dolomiti
Venezia, 9 dicembre 2025 - La Fiamma Olimpica, nel suo lungo cammino verso Milano Cortina 2026, attraversa il Veneto. Iniziando il proprio viaggio nella regione il 18 gennaio 2026 dal sito patrimonio mondiale di Peschiera del Garda, con la testimonianza delle opere di difesa veneziana, regione protagonista dei Giochi, territorio dove gli sport invernali occupano un posto d'onore. Il territorio ha un legame profondo e poliedrico con lo sport, radicato nella sua geografia che spazia dalle Dolomiti alla pianura, fino alla costa adriatica. Le Dolomiti, patrimonio mondiale, offrono scenari ideali per sci alpino, sci di fondo, snowboard e scialpinismo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Il tedoforo di Cellino San Marco: la fiamma olimpica “simbolo di rinascita” dopo la malattia Alberico De Lorenzo
Musica, sport e condivisione per celebrare l’arrivo della Fiamma Olimpica a Firenze
9 dicembre, la fiamma olimpica ad Assisi. E poi arriverà in Toscana
Beni culturali, la Fiamma Olimpica fa tappa al Parco archeologico di Selinunte Avventura siciliana per la Fiamma Olimpica che il 15 dicembre alle 12 farà tappa al Parco archeologico di Selinunte per poi toccare altre località siciliane e risalire l’Italia fino a ragg - facebook.com Vai su Facebook
Rieti ha saputo accogliere la fiamma olimpica con grande entusiasmo e partecipazione. Cominciamo a scaldarci per i Campionati europei under 18 di atletica leggera 2026, un evento in cui tutta la città sarà protagonista. Vai su X
