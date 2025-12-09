Venezia, 9 dicembre 2025 - La Fiamma Olimpica, nel suo lungo cammino verso Milano Cortina 2026, attraversa il Veneto. Iniziando il proprio viaggio nella regione il 18 gennaio 2026 dal sito patrimonio mondiale di Peschiera del Garda, con la testimonianza delle opere di difesa veneziana, regione protagonista dei Giochi, territorio dove gli sport invernali occupano un posto d'onore. Il territorio ha un legame profondo e poliedrico con lo sport, radicato nella sua geografia che spazia dalle Dolomiti alla pianura, fino alla costa adriatica. Le Dolomiti, patrimonio mondiale, offrono scenari ideali per sci alpino, sci di fondo, snowboard e scialpinismo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fiamma olimpica in Veneto, le tappe dalla pianura alle Dolomiti