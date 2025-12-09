Fiamma Olimpica in Toscana | il viaggio verso i Giochi invernali fa tappa a Siena Firenze e Livorno
La Fiamma Olimpica fa il suo ingresso in Toscana. La torcia, simbolo dei Giochi Olimpici invernali Milano Cortina in programma dal 6 febbraio al 22 febbraio 2026, è stata accesa a Olimpia (Grecia) il 26 novembre 2025 e ha iniziato il suo viaggio L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Il tedoforo di Cellino San Marco: la fiamma olimpica “simbolo di rinascita” dopo la malattia Alberico De Lorenzo
Musica, sport e condivisione per celebrare l’arrivo della Fiamma Olimpica a Firenze
9 dicembre, la fiamma olimpica ad Assisi. E poi arriverà in Toscana
La Fiamma Olimpica accende l’Umbria! La terza giornata del viaggio della torcia di Milano Cortina 2026 ha attraversato alcuni dei luoghi più iconici e spettacolari della nostra regione… ma il momento più emozionante è stato uno: la discesa sotto la Cas - facebook.com Vai su Facebook
Passaggio della fiamma olimpica in Piazza Farnese alla presenza della ministra @CaroitEleonore e dell'Ambasciatore di Francia in Italia @martin_briens. Un momento storico che celebra la relazione , con un passaggio di testimone simbolico tra @P Vai su X
9 dicembre, la fiamma olimpica ad Assisi. E poi arriverà in Toscana - Cortina 2026 oggi illuminerà Assisi, scelta come città di passaggio del viaggio attraverso l'Italia, in vista degli imminenti Giochi olimpici in ... Si legge su lanazione.it
