Fiamma olimpica a Perugia Simone Giannelli non sarà più tedoforo

Perugiatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono ore febbrili in Umbria per il passaggio della fiaccola olimpica dei giochi invernali di Milano Cortina 2026.La tappa di Perugia in programma oggi, al contrario di quanto annunciato qualche giorno fa, non vedrà protagonista Simone Giannelli.Il palleggiatore e capitano della Sir Susa Scai. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

