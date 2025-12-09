Fiamma olimpica a Perugia Simone Giannelli non sarà più tedoforo
Sono ore febbrili in Umbria per il passaggio della fiaccola olimpica dei giochi invernali di Milano Cortina 2026.La tappa di Perugia in programma oggi, al contrario di quanto annunciato qualche giorno fa, non vedrà protagonista Simone Giannelli.Il palleggiatore e capitano della Sir Susa Scai. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Il tedoforo di Cellino San Marco: la fiamma olimpica “simbolo di rinascita” dopo la malattia Alberico De Lorenzo
Musica, sport e condivisione per celebrare l’arrivo della Fiamma Olimpica a Firenze
9 dicembre, la fiamma olimpica ad Assisi. E poi arriverà in Toscana
La Fiamma Olimpica accende l’Umbria! La terza giornata del viaggio della torcia di Milano Cortina 2026 ha attraversato alcuni dei luoghi più iconici e spettacolari della nostra regione… ma il momento più emozionante è stato uno: la discesa sotto la Cas - facebook.com Vai su Facebook
Il senso del viaggio della fiamma olimpica. Dal rischio esibizionismo al pericolo maggiore di trasformare tutto in un’operazione di marketing, sarebbe un peccato sprecare l’opportunità di riflettere, a maggior ragione in un contesto attuale così incandescente e Vai su X
Fiamma Olimpica, tutti i percorsi e gli orari del passaggio in Umbria - Oggi è il turno di Todi, Spoleto, Foligno, Trevi, Castiglione del Lago, Spello, Assisi e Perugia. Come scrive corrieredellumbria.it
