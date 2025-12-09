Fiaip due agenti immobiliari piacentini protagonisti nel consiglio regionale

Ilpiacenza.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fabrizio Floriani è stato eletto di recente presidente provinciale della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali (Fiaip). Sempre Floriani, nelle ultime ore, è stato eletto anche vicepresidente regionale della federazione nel corso dell'assemblea dei dirigenti federativi per. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

