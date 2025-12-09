Fiabe antiche per un futuro digitale | metafore e mostri nell’era dell’Intelligenza Artificiale
Tempo di lettura: 2 minuti Il 12 dicembre 2025, alle ore 17:30, presso la sala convegni di Palazzo De Simone, sarà presentato il libro di Moreno Carosella, Fiabe antiche per un futuro digitale. Metafore e mostri nell’era dell’Intelligenza Artificiale. “Ogni tecnologia è una fiaba che racconta qualcosa di noi: delle nostre paure, dei nostri desideri, della nostra capacità di immaginare il futuro”. L’autore, imprenditore digitale con forti radici nel Sannio, apre il suo libro con un invito a guardare alla tecnologia con gli occhi della narrazione e della cultura. Un’opera che intreccia saperi antichi e sfide contemporanee. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
“Fiabe antiche per un futuro digitale. Metafore e mostri nell’era dell’Intelligenza Artificiale”, il 12 dicembre la presentazione del libro di Moreno Carosella
