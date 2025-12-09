Festività natalizie previste variazioni per le attività delle biblioteche comunali
Durante le festività natalizie, le biblioteche comunali di Ferrara adotteranno orari di apertura modificati. Le variazioni sono state stabilite per garantire un servizio adeguato alle esigenze della comunità durante questo periodo festivo e di fine anno. Ecco le informazioni aggiornate sulle aperture delle strutture bibliotecarie comunali a Ferrara.
Nel periodo delle prossime festività natalizie e di fine e inizio anno sono previste alcune variazioni delle aperture al pubblico delle biblioteche del Comune di Ferrara. Resta invariato il giorno di riposo settimanale delle singole sedi.
