Festival Il Magnifico e l’associazione di prom sociale No Time Aps donano un albero di Natale a Firenze

Firenzetoday.it | 9 dic 2025

Il 14 dicembre l'accensione in Piazza San Felice in Oltrarno alla presenza delle istituzioni, subito dopo il concerto "Note di Luce per Natale" della Corale di San Felice in Piazza diretta da Jacopo Margarito.Firenze accoglie un nuovo simbolo delle festività grazie al Festival Il Magnifico.

