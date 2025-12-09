Feste di Natale 2025 a Pra' con mercatini Babbo Natale e trenino

Le festività natalizie a Pra' si arricchiscono di eventi coinvolgenti per tutta la famiglia. Con mercatini, Babbo Natale e un trenino, Natale a Pra' promette momenti magici e conviviali, creando un'atmosfera festosa nel quartiere. La manifestazione, organizzata da Civ Pra' Insieme e Pro Loco di Pra' con il sostegno del Comune di Genova e dell'Assessorato al Commercio, accenderà lo spirito natalizio.

Civ Pra' Insieme e Pro Loco di Pra', con il supporto del Comune di Genova e Assessorato al Commercio, presentano Natale a Pra', una serie di eventi per grandi e piccini che accompagneranno gli abitanti del quartiere verso le festività natalizie.Il clou sabato 13 e domenica 14 dicembre con i. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Altavilla Irpina si prepara alle feste con "Natale in Corso"

Albero di Natale vero: i consigli degli agronomi di Frosinone per mantenerlo sano e farlo vivere dopo le feste

Jesolo guarda alle feste: sarà città del Natale con villaggio e presepi scolpiti

A Natale puoi… vivere la magia delle Feste senza pensieri! ? Prenota il tuo menù preferito entro il 17 dicembre 2025 e goditi tutto il gusto e la serenità di questo periodo magico https://www.despar.it/it/menu-feste/ - facebook.com Vai su Facebook

Natale 2025: ci sono le prime proiezioni meteo per le Feste - Come sempre dobbiamo affidarci alle cosiddette proiezioni sul medio e lungo periodo, che hanno il ruolo di predire, a livello generale, ciò che potrà accadere, sia dal punto di vista climatico (le ano ... ilmeteo.it scrive