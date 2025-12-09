Feste di Natale 2025 a Pra' con mercatini Babbo Natale e trenino
Le festività natalizie a Pra' si arricchiscono di eventi coinvolgenti per tutta la famiglia. Con mercatini, Babbo Natale e un trenino, Natale a Pra' promette momenti magici e conviviali, creando un'atmosfera festosa nel quartiere. La manifestazione, organizzata da Civ Pra' Insieme e Pro Loco di Pra' con il sostegno del Comune di Genova e dell'Assessorato al Commercio, accenderà lo spirito natalizio.
Civ Pra' Insieme e Pro Loco di Pra', con il supporto del Comune di Genova e Assessorato al Commercio, presentano Natale a Pra', una serie di eventi per grandi e piccini che accompagneranno gli abitanti del quartiere verso le festività natalizie.Il clou sabato 13 e domenica 14 dicembre con i. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Altavilla Irpina si prepara alle feste con "Natale in Corso"
Albero di Natale vero: i consigli degli agronomi di Frosinone per mantenerlo sano e farlo vivere dopo le feste
Jesolo guarda alle feste: sarà città del Natale con villaggio e presepi scolpiti
A Natale puoi… vivere la magia delle Feste senza pensieri! ? Prenota il tuo menù preferito entro il 17 dicembre 2025 e goditi tutto il gusto e la serenità di questo periodo magico https://www.despar.it/it/menu-feste/ - facebook.com Vai su Facebook
Natale 2025: ci sono le prime proiezioni meteo per le Feste - Come sempre dobbiamo affidarci alle cosiddette proiezioni sul medio e lungo periodo, che hanno il ruolo di predire, a livello generale, ciò che potrà accadere, sia dal punto di vista climatico (le ano ... ilmeteo.it scrive
Appiano Gentile Inter: matchday di Champions League con il Liverpool internews24.com
Avezzano, ladro seriale in manette: evade dai domiciliari e assalta l'autolavaggio con un piccone virgilio.it
Juventus, Ferrara “Spalletti sa che c’è da lavorare” ilprimatonazionale.i
Una ragazza denuncia: "Mi hanno violentata fuori dalla metro a Roma" gazzettadelsud.it
“Bruciati vivi, insieme”. Muore a 10 anni accanto al papà: tragedia spaventosa, com’è successo thesocialpost.it
Dominik Paris andrà avanti anche dopo Milano Cortina 2026? C’è un indizio decisivo oasport.it