Festa della Toscana | alla Stazione Leopolda Consiglio comunale straordinario
Si terrà domani, mercoledì 10 dicembre, dalle 9, presso la Stazione Leopolda di piazza Guerrazzi, il Consiglio comunale straordinario dedicato alla Festa della Toscana, la ricorrenza per ricordare che la Toscana è stato il primo paese al mondo ad abolire la pena di morte e la tortura. Dopo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
30 novembre, oggi è la Festa della Toscana. In ricordo del Granduca visionario
Festa in Toscana per Jasmine Paolini: vince la Billie Jean King Cup Finals 2025 con l’Italia
Toscana, il campo largo verso il trionfo: Schlein a Firenze per la festa con Giani
Chiesa pisana in festa: don Simon Pietro Agbolo Vignon sarà ordinato prete, Roberto Zucchi diacono https://www.toscanaoggi.it/chiesa-pisana-in-festa-don-simon-pietro-agbolo-vignon-sara-ordinato-prete-roberto-zucchi-diacono/ - facebook.com Vai su Facebook
Festa della Toscana: celebrazione con Consiglio comunale straordinario alla Leopolda - Pisa, 5 dicembre 2024 – Si è svolto nella mattinata di mercoledì 4 dicembre, alla Stazione Leopolda, il Consiglio comunale straordinario dedicato alla Festa della Toscana, che ricorda il 30 novembre ... Da lanazione.it
