Festa della Toscana | alla Stazione Leopolda Consiglio comunale straordinario

Si terrà domani, mercoledì 10 dicembre, dalle 9, presso la Stazione Leopolda di piazza Guerrazzi, il Consiglio comunale straordinario dedicato alla Festa della Toscana, la ricorrenza per ricordare che la Toscana è stato il primo paese al mondo ad abolire la pena di morte e la tortura. Dopo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

