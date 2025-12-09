Ferzan Ozpetek vince il Biglietto d' Oro per il film Diamanti | Il riconoscimento più forte è la condivisione delle mie emozioni

(askanews) – Ferzan Ozpetek è stato uno dei vincitori del Biglietto d’oro, assegnato durante la 48esima edizione delle Giornate Professionali di Cinema organizzata a Sorrento dall’ANEC in collaborazione con l’ANICA. Al regista di Diamanti, uno dei film di maggiore successo della scorsa stagione, è stata assegnata anche una delle “Chiavi d’oro del successo”, attribuite quest’anno a lui, a Paolo Genovese e a Gennaro Nunziante. «Il mio riconoscimento più forte è la condivisione delle mie emozioni, cioè io il film lo faccio, lo giro, anche improvviso durante la giornata, durante le riprese moltissime cose, e mi emoziono e mi metto a piangere, anche gli attori. 🔗 Leggi su Amica.it

