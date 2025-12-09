Ferrovienord ha aperto un infopoint cantieri a Cadorna | Lavori per 400 mln in un anno

Ferrovienord ha inaugurato nelle scorse ore a Milano Cadorna un nuovo Info Point Cantieri, uno spazio dedicato all’informazione e al dialogo con cittadini e utenti sui lavori di sviluppo e manutenzione della rete ferroviaria di sua competenza, che si estende per 331 km e comprende 125 stazioni. 🔗 Leggi su Milanotoday.it