Ferragamo per la Fondazione Meyer | due nuovi progetti per la psichiatria e psicologia
Firenze, 9 dicembre 2025 – Salvatore Ferragamo rinnova il proprio impegno a favore della Fondazione Meyer. Anche per il 2025, la maison fiorentina sostiene due importanti iniziative dell’Aou Meyer Irccs: l’acquisizione di un avanzato sistema di monitoraggio dei parametri vitali per i pazienti della Psichiatri a dell’infanzia e dell’adolescenza e il supporto al Servizio di Psicologia Ospedaliera Pediatrica. «Ferragamo crede profondamente nell’importanza di dedicare il proprio impegno a sostegno delle realtà che ha particolarmente a cuore – afferma Leonardo Ferragamo, presidente di Ferragamo. Siamo felici che questo contributo possa tradursi in un aiuto concreto per chi si trova in situazioni di difficoltà e auspichiamo che possa incoraggiare altri a sostenere la Fondazione Meyer e altre meritevoli istituzioni». 🔗 Leggi su Lanazione.it
Ferragamo e Fondazione Meyer ancora insieme: due nuovi progetti per la psichiatria e la psicologia ospedaliera Salvatore Ferragamo rinnova il proprio impegno a favore della Fondazione Meyer. Anche per il 2025, la maison fiorentina sostiene due importa - facebook.com Vai su Facebook
"SALVATORE FERRAGAMO S.P.A" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Sanita': psichiatria, Salvatore Ferragamo sostiene ospedale Meyer Irccs - Salvatore Ferragamo rinnova il proprio impegno a favore della Fondazione Meyer. Come scrive ilsole24ore.com
Al teatro Libero “Come vent’anni fa”, esplorazione continua e duplice dissociazione dell’essere virgilio.it
Olly: «Un anno così magico non si può replicare. Credo nei rapporti umani, soprattutto con le donne. La ... vanityfair.it
Google ha rilasciato sui Pixel la build 2512 del canale Android Canary: ecco le novità tuttoandroid.net
Roscigno Vecchia, grande partecipazione al Presepe vivente del ‘900 cilentoreporter.it
Elena Basile a TPI: “La guerra ha ridotto l’Europa al vassallaggio. Bisogna rifondare l’Ue” tpi.it
Celtic-Roma, sesta giornata Europa League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla sport.periodicodaily