Firenze, 9 dicembre 2025 – Salvatore Ferragamo rinnova il proprio impegno a favore della Fondazione Meyer. Anche per il 2025, la maison fiorentina sostiene due importanti iniziative dell’Aou Meyer Irccs: l’acquisizione di un avanzato sistema di monitoraggio dei parametri vitali per i pazienti della Psichiatri a dell’infanzia e dell’adolescenza e il supporto al Servizio di Psicologia Ospedaliera Pediatrica. «Ferragamo crede profondamente nell’importanza di dedicare il proprio impegno a sostegno delle realtà che ha particolarmente a cuore – afferma Leonardo Ferragamo, presidente di Ferragamo. Siamo felici che questo contributo possa tradursi in un aiuto concreto per chi si trova in situazioni di difficoltà e auspichiamo che possa incoraggiare altri a sostenere la Fondazione Meyer e altre meritevoli istituzioni». 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ferragamo per la Fondazione Meyer: due nuovi progetti per la psichiatria e psicologia