Ferguson verso una clamorosa cessione a 6 mesi dal suo arrivo alla Roma | tre i nomi per sostituirlo

Fanpage.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Evan Ferguson dovrebbe lasciare la Roma a gennaio per fare ritorno al Brighton. L'attaccante irlandese è stato bocciato da Gasperini. Sono tre i nomi per sostituirlo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

