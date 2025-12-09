Fenicia Rocco attrice casertana scelta dal regista Pupi Avati | su Rai3 in Un Natale a casa Croce
Mentre la città di Santa Maria Capua Vetere continua ad attrarre produzioni cinematografiche, televisive e teatrali, c’è chi dalla città del Foro parte per conquistare palcoscenici più grandi. È il caso di Fenicia Rocco, giovane attrice sammaritana che, dopo anni di studi e partecipazioni a film. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Argomenti simili trattati di recente
https://www.belvederenews.net/benedetto-croce-la-sua-famiglia-e-un-talento-sammaritano-fenicia-rocco-nel-film-di-avati/ - facebook.com Vai su Facebook