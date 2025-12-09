’Femminile singolare’ chiude la campagna di ascolto

Si conclude con un evento speciale la campagna di ascolto ’La tua voce conta’ promossa da Impresa Donna Cna Grosseto. Un’occasione per raccogliere nuove testimonianze e rafforzare il coinvolgimento delle donne imprenditrici della zona, consolidando l’impegno per promuovere la loro voce nel mondo economico locale.

Chiude con un appuntamento imperdibile la campagna di ascolto ’La tua voce conta’ portata avanti nelle ultime settimane da Impresa Donna Cna Grosseto. Oggi alle 18, infatti, nella Sala Friuli della chiesa San Francesco, è in programma lo spettacolo ’Femminile singolare’ di Fabio Cicaloni. "Abbiamo deciso di concludere questo primo ciclo di incontri sui territori con un momento di spettacolo e riflessione – spiega Paola Checcacci, presidente di Impresa Donna Cna Grosseto –. Il confronto avviato con molte imprenditrici e artigiane è stato utile per mettere a fuoco ancora meglio quali sono le criticità e i bisogni delle donne che lavorano e individuare gli aspetti da approfondire in termini di informazione e conoscenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it