Femminicidio di Pianello slitta ancora l' autopsia sulla donna trovata uccisa | l' incarico sarà affidato venerdì

Anconatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – C'è ancora attesa per l'autopsia sul corpo di Sadjide Muslija, la 49enne di origine macedone vittima di femminicidio a Pianello Vallesina e trovata deceduta in casa mercoledì scorso. Il pm Rosario Lioniello conferirà l'incarico al medico legale Angelo Montana venerdì prossimo e l'esame. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

Femminicidio di Pianello, il ragazzo che ha trovato il killer: “Fiutato dal mio cane, l’ho salvato tagliando il cappio”

Femminicidio a Pianello, donna di 50 anni trovata morta in casa. Si cerca l'ex marito

Femminicidio di Pianello Vallesina, i carabinieri sulla scena del crimine (VIDEO)

femminicidio pianello slitta autopsiaFemminicidio vicino ad Ancona, trovato ferito il marito: è indagato per omicidio aggravato - Leggi su Sky TG24 l'articolo Femminicidio vicino ad Ancona, si cerca ancora il marito della 49enne picchiata a morte ... Secondo tg24.sky.it