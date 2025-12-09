Femminicidio di Pianello slitta ancora l' autopsia sulla donna trovata uccisa | l' incarico sarà affidato venerdì
ANCONA – C'è ancora attesa per l'autopsia sul corpo di Sadjide Muslija, la 49enne di origine macedone vittima di femminicidio a Pianello Vallesina e trovata deceduta in casa mercoledì scorso. Il pm Rosario Lioniello conferirà l'incarico al medico legale Angelo Montana venerdì prossimo e l'esame.
Femminicidio di Pianello, il ragazzo che ha trovato il killer: “Fiutato dal mio cane, l’ho salvato tagliando il cappio”
Femminicidio a Pianello, donna di 50 anni trovata morta in casa. Si cerca l'ex marito
Femminicidio di Pianello Vallesina, i carabinieri sulla scena del crimine (VIDEO)
Leggi 'Femminicidio di Pianello Vallesina: Sadjide uccisa dal marito che attendeva un percorso di riabilitazione' su Cronachedi.it - facebook.com Vai su Facebook
Nazif Muslija, il 50enne di origine macedone accusato del femminicidio della moglie Sadjide Muslija, avvenuto ieri a Pianello Vallesina di Monte Roberto (Ancona), è stato trovato dai Carabinieri riverso al suolo, gravemente ferito ma vivo, in una zona imper Vai su X
Femminicidio vicino ad Ancona, trovato ferito il marito: è indagato per omicidio aggravato
