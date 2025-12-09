Feduzi e umiltà | due termini che non vanno d’accordo

L'approvazione della variazione di bilancio fuori tempo massimo da parte del Consiglio comunale di Fermignano ha suscitato polemiche e discussioni tra la minoranza. L'episodio mette in luce le tensioni tra feduzi e umiltà nelle dinamiche amministrative, evidenziando come questi due concetti possano entrare in conflitto nel contesto della governance locale.

La ratifica della variazione di bilancio fuori tempo massimo, da parte del Consiglio comunale di Fermignano, fa ancora discutere la minoranza. In vista del secondo passaggio in aula del provvedimento, definito da Emanuele Feduzi "un necessario adeguamento tecnico, che affronteremo alla luce del sole", Fermignano Rinasce commenta: "Ringraziamo l’umilissimo sindaco per aver confermato pubblicamente quello che in Consiglio ha cercato di negare fino all’ultimo. La ratifica che si è ostinato a voler votare, nonostante l’opposizione gli facesse notare che fosse fuori tempo massimo, è inefficace". La variazione, approvata il 25 settembre in Giunta, era stata portata in Consiglio il 26 novembre, "oltre i 60 giorni previsti dal Testo unico per gli enti locali", aveva detto la minoranza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it