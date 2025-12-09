Fedriga | Per i danni del maltempo a Cormons 30 milioni a disposizione

Il presidente Fedriga annuncia a Cormons un intervento di 30 milioni di euro per i danni causati dal maltempo, dopo i primi 5 milioni già stanziati. L'obiettivo è sostenere la comunità locale nel ripristino e nella ripresa delle attività, dimostrando vicinanza e impegno nel fronteggiare le conseguenze di eventi meteorologici estremi.

“Sono oggi qui a Cormons per testimoniare la vicinanza a una comunità duramente colpita dal maltempo che si è subito rimboccata le maniche per rialzarsi e per la quale annuncio che, dopo i primi 5 milioni stanziati subito, la Regione metterà a disposizione 30 milioni nell'imminente legge di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

