Federmotorizzazione rinnova il Consiglio
(Adnkronos) – Federmotorizzazione apre un nuovo ciclo di attività con il rinnovo del Consiglio e della Giunta, confermando la volontà di dare continuità al lavoro svolto negli ultimi cinque anni. Nel quinquennio appena concluso, la Federazione ha rafforzato in modo significativo la propria presenza ai tavoli istituzionali, diventando interlocutore stabile di ministeri, parlamentari e autorità competenti.
Federmotorizzazione apre un nuovo capitolo confermando la propria missione: rappresentare, tutelare e dare voce alla filiera della mobilità italiana, in ...
