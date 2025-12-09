Federico II di Svevia redivivo a Lucera | diventa la guida virtuale del museo Fiorilli
L’imperatore Federico II di Svevia torna virtualmente a vivere e diventa la guida interattiva al servizio dei visitatori del Museo civico di archeologia urbana ‘Giuseppe Fiorelli’. È uno dei progetti di innovazione culturale realizzati nell’anno di Lucera Capitale Cultura Puglia 2025 che. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Buona serata viadotto Federico IIº di Svevia. Augusta SR - facebook.com Vai su Facebook
INAUGURAZIONE Federico II di Svevia redivivo diventa la guida virtuale del Museo ‘G. Fiorelli’ di Lucera - it, grazie a cui vivere un'interattiva esperienza di viaggio e gioco tra i borghi. Scrive statoquotidiano.it