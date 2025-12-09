Federico II di Svevia redivivo a Lucera | diventa la guida virtuale del museo Fiorilli

Foggiatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’imperatore Federico II di Svevia torna virtualmente a vivere e diventa la guida interattiva al servizio dei visitatori del Museo civico di archeologia urbana ‘Giuseppe Fiorelli’. È uno dei progetti di innovazione culturale realizzati nell’anno di Lucera Capitale Cultura Puglia 2025 che. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

