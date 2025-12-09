Federico Brio fiori sul banco di scuola e l' omaggio della squadra di calcio | Il numero 4 per sempre sulle sue spalle
Un banco di scuola ornato di fiori rende omaggio a Federico Brio, il quindicenne di Faleria tragicamente scomparso dopo un incidente stradale a Rignano Flaminio. La comunità si unisce nel ricordo del giovane, con un gesto simbolico che testimonia affetto e vicinanza. La squadra di calcio ha dedicato a lui il numero 4, simbolo del suo spirito e della sua memoria.
È un altare di fiori il banco di Federico Brio, il 15enne di Faleria morto dopo essere stato investito da un'auto a Rignano Flaminio. Per i suoi amici e compagni di classe è stato un ritorno a scuola sospeso tra dolore e incredulità. Nella sua aula campeggia uno striscione semplice quanto potente. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Fiori, candele e lettere sul banco di Federico Para: l'omaggio degli amici per il 16enne morto dopo l'incidente in moto - Cesena, 19 febbraio 2024 – Niente risate, riepiloghi sul fine settimana calcistico o euforia tardo adolescenziale.
