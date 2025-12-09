Federica Pellegrini paura per le convulsioni febbrili della figlia Matilde | che cosa sono e cosa fare

Iodonna.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

F ederica Pellegrini ha condiviso sui social la paura più grande di ogni genitore: quella per sua figlia Matilde, che compirà due anni a gennaio, e che è stata ricoverata dopo un episodio di convulsioni febbrili. La campionessa olimpica ha descritto il momento con angoscia: «Convulsioni febbrili, le si alza la temperatura velocemente, questa volta stava dormendo quindi non abbiamo messo la Tachipirina subito e dopo un minuto è andata in blocco. Occhi in su, testa indietro e respiro che pian piano si fermava». Poi, la corsa in ospedale e l’attesa che la bambina si stabilizzi, in vista dei necessari accertamenti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

