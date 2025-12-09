Federica Pellegrini paura per le convulsioni febbrili della figlia Matilde | che cosa sono e cosa fare
F ederica Pellegrini ha condiviso sui social la paura più grande di ogni genitore: quella per sua figlia Matilde, che compirà due anni a gennaio, e che è stata ricoverata dopo un episodio di convulsioni febbrili. La campionessa olimpica ha descritto il momento con angoscia: «Convulsioni febbrili, le si alza la temperatura velocemente, questa volta stava dormendo quindi non abbiamo messo la Tachipirina subito e dopo un minuto è andata in blocco. Occhi in su, testa indietro e respiro che pian piano si fermava». Poi, la corsa in ospedale e l’attesa che la bambina si stabilizzi, in vista dei necessari accertamenti. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Federica Pellegrini, mamma di Matilde da quasi due anni, racconta sui social le ore difficili che sta passando sua figlia, la febbre, le convulsioni, gli occhi ribaltati, il respiro che si ferma
Federica Pellegrini: «Sono in ospedale con mia figlia: ha avuto le convulsioni febbrili»
Federica Pellegrini, paura in ospedale per la figlia Matilde: "Convulsioni, è la terza volta che capita"
