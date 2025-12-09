Federica Pellegrini paura per la figlia Sono in ospedale con Matilde ha avuto le convulsioni febbrili per la terza volta
Negrar (Verona), 9 novembre 2025 — La paura arriva sempre all’improvviso, anche nelle case di chi è abituato alla pressione, al controllo, alla forza mentale necessaria per affrontare il mondo dello sport ad altissimo livello. Ma non esistono medaglie, non esiste esperienza che possa preparare una madre al panico che si prova quando il proprio bambino smette di respirare. È ciò che è accaduto a Federica Pellegrini, che ha condiviso sui social un lungo e sofferto racconto della notte in cui la sua piccola Matilde è stata colpita da violente convulsioni febbrili. Caro diario, il racconto di Federica Pellegrini in ospedale con la figlia Matilde. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
