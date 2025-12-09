Federica Pellegrini paura per la figlia | convulsioni nel sonno e corsa in ospedale
Una notte da incubo per Federica Pellegrini: La figlia Matilde colpita da convulsioni mentre dormiva portata d’urgenza in ospedale. Ecco cos’è successo Una notte da incubo. Il cuore in gola. Federica Pellegrini ha vissuto il peggior spavento della sua vita: sua figlia Matilde, a pochi giorni dal secondo compleanno, è stata colpita da convulsioni febbrili nel sonno. Occhi al cielo, testa riversa, respiro che si spegne. Un momento eterno in cui il tempo si è fermato. Federica ha raccontato tutto su Instagram, sdraiata su un letto d’ospedale, con Matilde stretta tra le braccia. È la terza volta che succede, ha scritto, e ogni volta è come perdere anni di vita. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv
