Federica Pellegrini la figlia Matilde in ospedale | Convulsioni febbrili Ho perso anni di vita
Quando si diventa genitori, ci si accorge presto che esistono momenti che ridefiniscono le priorità. Attimi che interrompono la routine e la riportano all’essenziale, lasciando sullo sfondo tutto ciò che, fino a un istante prima, sembrava importante. È questo il sentimento che si evidenzia nel lungo sfogo condiviso da Federica Pellegrini, da poco mamma della piccola Matilde, dopo la terza crisi convulsiva che ha portato la bambina nuovamente in ospedale. Federica Pellegrini, la corsa in ospedale per Matilde. “Caro diario. quando succedono queste cose capisci che il resto è tutto superfluo.”, esordisce l’ex nuotatrice azzurra, raccontando su Instagram l’ennesimo spavento: “È la terza volta che capita e ogni volta è perdere anni e anni di vita in spaventi!”. 🔗 Leggi su Dilei.it
