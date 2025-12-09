Federica Pellegrini in ospedale per la piccola Matilde | Quando succede capisci che il resto è seupefluo

Federica Pellegrini ha condiviso su Instagram un momento difficile vissuto in queste ore, quando ha dovuto portare la sua Matilde in ospedale. La nuotatrice condivide il suo spavento e dice: "È la terza volta, ogni volta è perdere anni di vita". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

A "Belve" Filippo Magnini aveva sminuito la storia d'amore con Federica Pellegrini durata ben 6 anni. Nel salotto di Silvia Toffanin la ex campionessa risponde al suo ex fidanzato con parole molto decise ? - facebook.com Vai su Facebook

Stupenda Sara Curtis che infrange il record di Federica Pellegrini e sigla il record italiano nei 100m stile libero #Nuoto #Curtis #Swimming Vai su X

Federica Pellegrini in ospedale per la piccola Matilde: “Quando succede capisci che il resto è seupefluo” - Federica Pellegrini ha condiviso su Instagram un momento difficile vissuto in queste ore, quando ha dovuto portare la sua Matilde in ospedale ... Riporta fanpage.it