Federica Pellegrini in ospedale per la piccola Matilde | Quando succede capisci che il resto è seupefluo

Fanpage.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Federica Pellegrini ha condiviso su Instagram un momento difficile vissuto in queste ore, quando ha dovuto portare la sua Matilde in ospedale. La nuotatrice condivide il suo spavento e dice: "È la terza volta, ogni volta è perdere anni di vita". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

federica pellegrini ospedale piccolaFederica Pellegrini in ospedale per la piccola Matilde: “Quando succede capisci che il resto è seupefluo” - Federica Pellegrini ha condiviso su Instagram un momento difficile vissuto in queste ore, quando ha dovuto portare la sua Matilde in ospedale ... Riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Federica Pellegrini Ospedale Piccola