Federica Pellegrini in ospedale con la figlia Matilde | Convulsioni febbrili è la terza volta che capita
La ex campionessa di nuoto racconta la paura per le condizioni di salute della bimba avuta da Matteo Giunta. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Radio Deejay. . La campionessa olimpica Federica Pellegrini ha raccontato sui social il momento di terrore vissuto quando la figlia Matilde, mentre dormiva, è stata colpita da una febbre violentissima e improvvisa. Una manciata di minuti che sono sembrati infi - facebook.com Vai su Facebook
Federica Pellegrini: «Sono in ospedale con mia figlia: ha avuto le convulsioni febbrili» Vai su X
Federica Pellegrini, attimi di paura per la figlia Matilde in ospedale: "Il respiro pian piano si fermava" - Febbre alta, convulsioni e la corsa in ospedale: "Appena starà meglio faremo tutti gli accertamenti del caso". Riporta libero.it
