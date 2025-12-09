Federica Pellegrini in ospedale con la figlia | Ha avuto convulsioni febbrili
(Adnkronos) – Federica Pellegrini in ospedale con la figlia Matilda. La bambina, che compirà 2 anni a gennaio 2026, come spiega l'ex nuotatrice ha avuto convulsioni febbrili. "Caro diario. Quando succedono queste cose capisci che il resto è tutto superfluo.. E' la terza volta che capita e ogni volta è perdere anni e anni di . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Radio Deejay. . La campionessa olimpica Federica Pellegrini ha raccontato sui social il momento di terrore vissuto quando la figlia Matilde, mentre dormiva, è stata colpita da una febbre violentissima e improvvisa. Una manciata di minuti che sono sembrati infi - facebook.com Vai su Facebook
Federica Pellegrini: «Sono in ospedale con mia figlia: ha avuto le convulsioni febbrili» Vai su X
Federica Pellegrini, attimi di paura per la figlia Matilde in ospedale: "Il respiro pian piano si fermava" - Febbre alta, convulsioni e la corsa in ospedale: "Appena starà meglio faremo tutti gli accertamenti del caso". Riporta libero.it
