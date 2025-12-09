Federica Pellegrini in ospedale con la figlia | Ha avuto convulsioni febbrili

Webmagazine24.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Federica Pellegrini in ospedale con la figlia Matilda. La bambina, che compirà 2 anni a gennaio 2026, come spiega l'ex nuotatrice ha avuto convulsioni febbrili. "Caro diario. Quando succedono queste cose capisci che il resto è tutto superfluo.. E' la terza volta che capita e ogni volta è perdere anni e anni di . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

Belve, Magnini: “Storia con Federica Pellegrini non è un bel ricordo”

La vita privata di Filippo Magnini: età, moglie Giorgia Palmas, ex Federica Pellegrini, figli, Ballando con le Stelle

Filippo magnini e federica pellegrini: le vere motivazioni della separazione

federica pellegrini ospedale figliaFederica Pellegrini, attimi di paura per la figlia Matilde in ospedale: "Il respiro pian piano si fermava" - Febbre alta, convulsioni e la corsa in ospedale: "Appena starà meglio faremo tutti gli accertamenti del caso". Riporta libero.it